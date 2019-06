Portugal tem três escolas de formação de executivos entre as melhores do mundo eleitas anualmente pelo jornal britânico Financial Times, menos uma que em 2018. A Nova School of Business and Economics é a melhor classificada entre as escolas portuguesas, mantendo o 57.º lugar, seguida da Católica Lisbon School of Business e da Porto Business School, que mantêm o lugar entre as 80 melhores escolas no mundo, mas perdem posições no ranking global.

O ISCTE deixou de fazer parte do ranking das 80 melhores escolas para a formação de executivos no ranking do Financial Times, para o qual tinha entrado em 2018.

A Nova School of Business and Economics é a melhor classificada mantendo o 57.º lugar no ranking global pelo terceiro ano consecutivo. A Nova SBE melhorou 10 lugares no ranking global de programas customizados para empresas, passando do 62.º para o 52.º lugar na tabela e ultrapassa a Católica Lisbon School of Business também nesta categoria.

A Católica Lisbon School of Business é a segunda escola portuguesa mais bem colocada na formação para executivos em termos globais, tendo descido 13 lugares para a posição 63.º, e perdeu 10 lugares no ranking global de programas customizados para empresas.

Já a Porto Business School passou de 69.º para o 76.º lugar entre as 80 melhores escolas do mundo para a formação de executivos, conseguindo no entanto melhorar no ranking global de programas customizados para empresas, do 75.º para o 64.º lugar.