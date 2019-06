Os clientes do Eurobic vão ver a temperatura dos encargos com comissões aumentar no pico do verão. O banco liderado por Teixeira dos Santos sobe em agosto o custo de um conjunto de comissões bancárias. O aumento em mais de 20% nas anuidades de cartões de débito e crédito é uma das principais mexidas, mas o banco também vai agravar em 22% o valor que cobra pelas transferências ao balcão. E há mais subidas de encargos.

O Eurobic divulgou no seu site alterações ao preçário que entram em vigor a partir do dia 5 de agosto. Os cartões de crédito e de débito clássicos são um dos principais alvos das mexidas. Para além de encarecer as comissões pela substituição dos dois tipos de cartões, o banco também vai passar a cobrar mais pelas anuidades do cartão de crédito Eurobic Classic e do cartão de débito Eurobic Electron.

Atualização de preçário para cartões

No primeiro caso, a anuidade passa a custar 18 euros, valor que compara com os atuais 15 euros, e que representa uma subida de 20%. De salientar, contudo, que o banco isenta a comissão por disponibilização do cartão de crédito, no primeiro ano quando o cartão está associado à Conta EuroBic Prime. Há também isenção da comissão por disponibilização do cartão de crédito quando este está associado à Conta EuroBic Mais.

A isenção da comissão por disponibilização do cartão de crédito nos anos seguintes também se aplica se o volume de faturação do ano anterior à data da cobrança da comissão for igual ou superior a cinco mil euros (em compras e/ou cash advance) na conta cartão, com utilização em pelo menos 6 dos 12 meses.

Já no caso dos cartões de débito, a anuidade passa dos atuais 15 para os 20 euros, o que corresponde a um aumento de 33%. As exceções aplicam-se a clientes com cartão associado às contas: EuroBic Prime, EuroBic 365, EuroBic Mais e EuroBic Sénior, onde não há lugar ao pagamento dessa anuidade. Quando associado à Conta Cool há uma redução de 50% no valor da anuidade.

Mais curto será o aumento da anuidade que passa a ser aplicada ao cartão de débito Eurobic Private, destinado ao segmento select do banco. Esta sobe 11%, passando dos 18 para os 20 euros.

Também nas transferências ocorrem subidas de custos, mas apenas nas operações que se realizam ao balcão ou através de contacto telefónico com operador. As transferências pontuais para outros bancos passam a ter um custo unitário de 5,5 euros quando feitas ao balcão, 22% acima do custo de 4,5 euros atualmente em vigor. Com recurso ao telefone com operador o preço passa de 4 para 5 euros. Ou seja, uma subida de 25%.

Transferir dinheiro ao balcão e ao telefone mais caro

Através dos mesmos meios mas, para entre clientes do Eurobic também há subidas de custos. Transferências pontuais ao balcão sofrem um agravamento de 7%, dos 1,5 para os 1,6 euros cada. Com recurso ao telefone e operador passam dos atuais 1,25 para os 1,6 euros. Ou seja, mais 28%.

Clientes com menos património passam a pagar mais

Nas contas bancárias também há alterações nas comissões de manutenção, mantendo-se a tendência decrescente à medida que seja mais elevado o património financeiro. O banco criou um novo patamar destinado a contas com património financeiro associado até 1.500 euros, fazendo ajustes nos patamares com valores superiores. Neste primeiro patamar, o Eurobic passa a cobrar 48 euros anualmente pela manutenção de contas. Atualmente o primeiro patamar vai até aos 2.500 euros, sendo cobrado o mesmo valor.

Já o patamar que antes se aplicava a contas com património financeiro entre 2.500 e 5.000 euros foi substituído por um novo intervalo que vai dos 1.500 aos 3.500, a que será aplicada a anuidade de 40 euros. Para quantias entre 3.500 e 5.000 euros, a comissão anual é de 30 euros (o intervalo anterior era entre 5.000 e 15.000 euros para esse valor). Contas com patrimónios financeiros associados entre 5.000 e 15.000 euros passará a ser cobrado o mesmo que se aplica no intervalo entre 15.000 e 50.000 euros: 20 euros de anuidade. Valores acima dos 50.000 euros mantêm a isenção da anuidade.

Fora desses aumento ficam as contas abertas há menos de 6 meses, que são isentas, as contas Cool em que o primeiro titular tenha mais de 18 e menos de 25 anos e contas que tenham associados crédito pessoal, crédito habitação ou cartão de crédito.

Mas há mais alterações no preçário que acarretam mais custos para os clientes do Eurobic. Entre elas o encarecimento da requisição de cheques, um meio de pagamento que tende a ter cada vez menos aderentes e cuja gestão acarreta maiores custos para os bancos do que a utilização de outros meios de pagamento. Aqui, em muitos casos, o custo duplica, mas há incrementos maiores.