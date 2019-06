Com formação em direito, começou a carreira em investimento bancário, Beatrix Anton-Groenemeyer foi nomeada Chief Sustainability Officer para a Allianz Global Investors, onde trabalha há quase duas décadas como Global Head of Product Specialist Fixed Income — cargo que vai continuar a ocupar durante um período de transição.

Na nova posição, Beatrix não tem só a cargo a sustentabilidade do grupo como é responsável por desenvolver a narrativa e o posicionamento dos produtos financeiros que integram fatores Ambientais, Sociais ou de Governo das Sociedades (ESG – environmental, social and governance) e Investimentos socialmente responsáveis (SRI – socially responsible investment), assim como pela coordenação da representação do setor e por garantir a construção adicional de oferta sustentável.

“A AllianzGI tem sido pioneira em investimentos sustentáveis estabelecendo uma pesquisa dedicada ao ESG há quase duas décadas, quando o assunto parecia ser um nicho para muitos no setor financeiro”, diz Beatrix, explicando que há cada vez mais empresas que “esperam uma abordagem responsável e um engajamento ativo que vá além dos retornos de investimento”.

Para o CEO Andreas Utermann, “a capacidade da AllianzGI em melhorar os resultados de investimento dos clientes, adotando uma abordagem holística da sustentabilidade, é um princípio essencial (…). Esta nomeação sublinha o quão seriamente encaramos a sustentabilidade e como pretendemos permanecer na vanguarda do investimento ativo.”

A Chief Sustainability Officer sabe que “estar na vanguarda do investimento sustentável tornou-se um fator competitivo hoje. Permite uma visão de 360.º para melhor entender o risco e as oportunidades das empresas. Também nos ajuda a identificar líderes de sustentabilidade, ou seja, empresas que atendem às expectativas de hoje, respeitando e compreendendo a responsabilidade pelas gerações futuras. Os nossos clientes tornaram-se mais exigentes e esperam de nós, como um gestor de ativos, incorporar totalmente o investimento sustentável”.

O grupo tem atualmente 535 mil milhões de euros em ativos sob a sua gestão, desses 118 mil milhões já têm ESG integrado, 22 mil milhões são investimentos dedicados ao SRI e 6 mil milhões são investimentos de impacto.

Além da nomeação de Beatrix Anton-Groenemeyer, a empresa nomeou também Marie Navarre como analista sénior de SRI. Vinda da Amundi (empresa francesa de gestão de ativos), onde era analista ESG desde 2009 e cobria setores como metalurgia, minérios e setor público.