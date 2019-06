A descida dos spreads oferecidos pelos bancos para a concessão de crédito à habitação poderá vir a contribuir para um aumento do malparado no futuro. O alerta é feito pelo Banco de Portugal (BdP) no relatório de estabilidade financeira, publicado esta quarta-feira, que aponta para os riscos das estratégias dos bancos para atrair clientes.

“A tentativa de aumentar o volume de crédito através da fixação de spreads de taxa de juro que não cubram o risco de crédito de maneira sustentável poderá resultar, no futuro, num maior nível de incumprimento”, alerta o BdP.

Os maiores bancos em Portugal entraram numa guerra de spreads para aumentar a competitividade e atrair clientes para o crédito à habitação, apesar de o supervisor lançado alertas e limitações à concessão de empréstimos. Entre as dez maiores instituições financeiras no mercado português, a disputa pelo spread mais baixo levou o intervalo entre as propostas mais competitivas a apenas 25 pontos base, no intervalo entre 1% e 1,25%.

O BdP avisa que “é importante que as instituições tenham particular cuidado na definição dos critérios de concessão de crédito”, especialmente porque “continua a existir evidência, em termos agregados, de sobrevalorização no mercado imobiliário residencial desde a segunda metade de 2017”.

Além do aumento dos preços das casas — que o supervisor considera que não foi impulsionado pelo crédito bancário e que poderá ser mitigado com o travão aplicado pelo BdP à concessão de empréstimos –, a dependência do mercado imobiliário do exterior também é um risco.

“O mercado imobiliário português continua a estar particularmente dependente da intervenção de não residentes, seja por via do turismo, seja por via do investimento direto. O abrandamento mais acentuado da atividade económica a nível global, decorrente em particular da materialização de eventos de tensão geopolítica, aumentos de prémio de risco e eventuais alterações no quadro regulamentar nacional sobre o mercado imobiliário poderão vir a traduzir-se numa interrupção brusca do dinamismo do imobiliário e, consequentemente, num ajustamento abrupto em baixa dos preços”, refere o relatório de estabilidade financeira.

O forte dinamismo do imobiliário e a guerra dos spreads faz renascer o risco do crédito malparado, que durante a crise penalizou fortemente a banca portuguesa e cuja recuperação ainda não está completa.

Nos últimos dois anos e meio, o sistema bancário reduziu o stock de non-performing loans (NPL) em cerca de 50% e o rácio de NPL para 9,4% (menos 8,5 pontos que em 2016). “A redução do rácio de NPL bruto das SNF [sociedades não financeiras] foi transversal no setor bancário, tendo as instituições com maior rácio registado uma diminuição mais acentuada”, refere o BdP, clarificando que a redução do rácio “resultou, principalmente, das vendas de empréstimos non-performing, estimando-se o impacto de 3,3″ pontos percentuais.

Apesar das melhorias e “dado o nível de NPL ainda elevado no contexto europeu, é necessário assegurar a continuação deste ajustamento”, recomenda o supervisor. A necessidade é especialmente importante tendo em conta os desafios que a banca enfrenta, incluindo baixas taxas de juro e pressão concorrencial que pressionam margens comerciais, a competição das tecnológicas ou a transformação digital.