BPI responde à CGD e baixa spread da casa para 1,20%

A guerra dos spreads da casa está ao rubro, e intensifica-se entre os grandes bancos. Desta vez, o papel de protagonista cabe ao BPI. O banco liderado por Pablo Forero desceu para 1,2% o spread mínimo que cobra para financiar a compra de habitação, respondendo à Caixa Geral de Depósitos (CGD) que há menos de um mês e meio cortou a margem mínima para 1,23%. Com esta mexida, para além da CGD, o BPI deixou ainda para trás o BCP e o Novo Banco que partilham o spread mínimo mais elevado do mercado. Passou ainda a igualar o Santander Totta.

A nova margem mínimo de 1,20% que se aplica no BPI desde 1 de junho compara com os 1,25% que o banco passou a exigir há apenas quatro meses. Essa mexida aconteceu em fevereiro e deu o pontapé de saída em 2019 para uma chuva de revisões em baixa por parte de outros cinco bancos que se verificou desde então.

A CGD foi a última instituição financeira a cortar o preço mínimo para financiar a compra de casa. O movimento aconteceu em abril e permitiu ao banco público deixar de ter a oferta mais cara do mercado, ultrapassando o BCP, o Novo Banco e o BPI. Nessa ocasião baixou o spread mínimo de 1,3% para os 1,23% que mantém em vigor.

Intervalo de spreads mínimos cada vez mais curto

Fonte: Preçários dos bancos

O BPI vem agora reagir à oferta do maior banco português, batendo o spread mínimo da instituição pública, mas também deixando para trás a oferta do BCP e do Novo Banco com quem partilhava o mesmo spread. Os bancos liderados por Miguel Maya e por António Ramalho mantêm as suas margens mínimas nos 1,25%, partilhando assim o estatuto dos bancos “mais caros” a financiar a compra de habitação.

Questionado pelo ECO relativamente à justificação para essa revisão em baixa da sua margem mínima, não foi possível ter uma resposta atempada do BPI. Certo é que com a revisão em baixa agora conhecida, o Banco liderado por Pablo Forero passa a ter uma das ofertas mais competitivas no crédito à habitação em Portugal.

Partilha o mesmo spread mínimo que o Santander Totta, o Crédito Agrícola e o Eurobic, sendo que há apenas duas instituições financeiras a exigirem valores mais baixos. O estatuto do banco “mais barato” continua a ser do Bankinter que desde setembro do ano passado mantém uma margem mínima de 1%. Segue-se o Banco CTT, com spreads a partir de 1,1%.

Considerando os dez bancos mais representativos do mercado de crédito à habitação em Portugal, a disputa pelo spread mais baixo mantém-se assim “taco a taco“, com o intervalo entre as propostas mais competitivas a estar limitado a 25 pontos base, no intervalo entre 1% e 1,25%.