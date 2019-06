Ricardo Mourinho Félix defende que a proposta de reforma da supervisão financeira é equilibrada e resulta do consenso de vários contributos, apesar das críticas que recebeu. Quanto a custos, o secretário de Estado Adjunto e das Finanças diz que esta proposta dá até maior autonomia aos supervisores.

“É a reforma mais completa e abrangente à supervisão financeira feita em Portugal”, começou por dizer Mourinho Félix esta sexta-feira no Parlamento, explicando que “resulta de uma reflexão profunda e discussão intensa”. O diploma “não é consensual, mas [a reforma] é ponderada, sistemática e equilibrada”, sublinhou.

A base da proposta de lei é a criação do Sistema Nacional de Supervisão Financeira (SNSF) e reforço dos poderes do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF). “Não é o supervisor dos supervisores. São os supervisores a trabalhar juntos porque juntos trabalham melhor”, afirmou o secretário de Estado.

A reforma era há muito prometida pelo Governo e esperada pelo setor financeiro. No entanto, as críticas não faltaram, com os supervisores a focarem-se em possíveis limitações à independência e aumento dos custos. O CNSF terá pessoal em permanência e exclusividade e cuja administração irá contar com dois elementos de cada supervisor e um administrador executivo. As três entidades vão ter de financiar as atividades, sendo que o projeto de lei prevê a possibilidade de serem cobradas taxas.

Mourinho Félix rejeitou que haja um aumento dos custos, dizendo que “a proposta do governo simplifica, não traz custos acrescidos e não aumenta nenhuma taxa de supervisão”. Pelo contrário, defendeu que “dá aos supervisores os poderes de decidirem as suas taxas”.

“Vai mais longe. Dá aos supervisores plena autonomia orçamental e retira o Governo da equação. Isto é dar autonomia aos supervisores. Uns acham que fomos longe demais. É a evidência de que apresentamos uma proposta equilibrada”, afirmou, acrescentando que tanto críticas dos supervisores como do Banco Central Europeu (BCE) — que chegou apenas depois de o documento ter sido aprovado pelo Governo — “já estão acolhidas na proposta.”

A proposta de reforma da supervisão financeira, aprovada em Conselho de Ministros a 7 de março, chegou ao Parlamento há quase três meses. Mas só recentemente o Parlamento agendou o seu debate no plenário, onde os deputados fazem esta sexta-feira debate na generalidade.

Normalmente, a votação na generalidade pode acontecer no próprio dia, já que para esta sexta-feira estão agendadas as votações regimentais onde se incluem as votações dos diplomas discutidos nesta semana e no próprio dia. Este momento será, no entanto, adiado porque o PS pediu que o diploma baixe à especialidade sem votação.

A reforma segue, assim, diretamente para a COFMA onde será discutido pelos deputados de uma forma mais detalhada. Nesta fase, os parlamentares que têm assento nesta comissão terão ainda três grandes tarefas. Por um lado, analisar o parecer o BCE. Por outro, serão marcadas audições, sendo que os supervisores — Banco de Portugal, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões — serão presença certa, mas ainda não se sabe se os deputados irão pedir outros contributos. Além disso, os partidos podem apresentar propostas de alteração que serão depois votadas.

O Parlamento irá fechar as atividades deste ano em julho e depois das férias já não irá retomar devido à campanha eleitoral para as legislativas marcadas para 6 de outubro.