Um, dois, três… São muitos os cêntimos que vai poupar em cada litro de combustível depois da atualização dos preços nos postos de abastecimento nacionais. É uma descida acentuada, “patrocinada” pela forte queda das cotações do petróleo nos mercados internacionais, que traz uma poupança expressiva à carteira dos portugueses em cada depósito cheio. Especialmente para aqueles que utilizam gasolina.

Depois de subidas atrás de subidas nos últimos meses, que atiraram os valores de venda da gasolina e do gasóleo para máximos de mais de meio ano, nas semanas mais recentes a escalada dos preços começou a abrandar. E até houve ligeiras correções, mas nada como a descida a que se vai assistir esta semana. Há uma redução de vários cêntimos. Uma descida abrupta como não há memória. São, pelo menos, 7 cêntimos a menos na gasolina e 3 a 4 no diesel.

Fonte: DGEG e ECO

Esta baixa no valor por litro de combustível não vai anular todos os aumentos registados já este ano, mas vem permitir poupanças expressivas na hora de atestar o depósito. No caso da gasolina, são 7 cêntimos que levam o preço por litro para 1,50 euros. Esta descida significa menos 70 cêntimos em dez litros, chegando a 3,85 euros no caso de um depósito cheio, considerando que um automóvel tem capacidade para um total de 55 litros.

O mesmo exercício no diesel, assumindo que a redução de preço na atualização semanal atinge os 4 cêntimos para 1,334 euros, traduz-se numa poupança de 2,20 euros quando a pistola do posto de abastecimento “dispara” — sinal de que o depósito está atestado.

Considerando os valores médios dos preços da gasolina simples de 95 octanas compilados pela Direção Geral de Energia e Geologia, os 3,85 euros vão reduzir a fatura a pagar no final de 86,35 euros para 82,50 euros, enquanto no caso de um automóvel a gasóleo a conta apresentada pela gasolineira baixa para os 73,37 euros.

Estes totais consideram os preços médios, que são ligeiramente inferiores àqueles que os portugueses encontram no dia-a-dia, quando entram nos postos de abastecimento das principais marcas no mercado.

Considerando os valores praticados pela gasolineira de referência em Portugal, a Galp Energia, no caso da gasolina a descida vai levar o preço por litro para 1,569 euros, resultando numa fatura total de 86,29 euros. No diesel, o valor de venda desce para os 1,399 euros, com a conta a ficar em 76,94 euros para ter o ponteiro do combustível em “Full”.