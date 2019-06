Enquanto os juros dos cartões de crédito vão continuar limitados a um teto máximo de 16,1% no próximo trimestre, nas restantes finalidades de crédito ao consumo, a tendência é decrescente, revela o Banco de Portugal. No caso dos carros novos, no terceiro trimestre a taxa máximos aplicável vai baixar, sendo que será mais caro obter financiamento para um automóvel usado.

Segundo a entidade liderada por Carlos Costa, a taxa de juro máxima que os bancos podem aplicar no financiamento de carros usados sobe para 6%, no caso da locação financeira e ALD, e para 12,4% no crédito com reserva de propriedade. No atual trimestre, os tetos são de 5,9% e 12,3%, respetivamente.

Já no caso dos carros novos, constata-se um decréscimo do teto de juros para 4,7% e 9,6%, respetivamente, no caso da locação financeira ou ALD, e crédito com reserva de propriedade. No segundo trimestre, os limites estão em 4,8% e 9,7%.

Juros dos cartões de crédito estabilizam

Fonte: Banco de Portugal

Também no crédito pessoal com a finalidade de educação, saúde e energias renováveis, o teto de juros cai: dos atuais 6,4% para 6,2%. Já os juros máximos nos outros créditos pessoais vão manter-se fixados nos 13,6%.

(Notícia atualizada às 16h00)