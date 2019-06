Expetativa de corte nos juros da Fed sustenta Wall Street

A expetativa da Reserva Federal iniciar em breve um novo ciclo de redução da taxa de juro de referência para o mercado norte-americano continua a animar os investidores em Wall Street, depois de na sessão anterior os principais índices terem apresentado valorizações raras este ano, acima dos 2%.

A onda otimista prolongou-se para esta quarta-feira, com as bolsas a negociarem no “verde”. O S&P 500 segue a ganhar 0,53%, para 2.818,09 pontos, o Dow Jones avança 0,47% e o Nasdaq avança perto de 0,8%, para os 7.587,68 pontos.

As declarações do presidente da Reserva Federal na última terça-feira reforçaram os sinais que vão deixando cada vez mais claro que a Fed está a ponderar inverter o ciclo de aumento gradual da taxa de juro de referência para retomar um ciclo de cortes. Os juros nos Estados Unidos estiveram praticamente congelados nos dez anos anteriores a 2015, entrando em ciclo de subidas no final desse ano, ciclo que agora deverá ser interrompido.

Jerome Powell, presidente da Fed, diz que “atuará apropriadamente para sustentar a expansão com um mercado laboral forte e a inflação perto do objetivo dos 2%“, levando os investidores novamente a apostarem em ativos de maior risco, como são as ações.