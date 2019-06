Casa pequena? Vem aí o mobiliário robótico da Ikea

Mobilar um apartamento pequeno pode ser um desafio, situação que a Ikea quer contornar. A marca sueca celebrou uma parceria com a startup norte-americana Ori, que desenvolve mobiliário robótico, com o objetivo de criar e lançar uma coleção de móveis automatizados para casas pequenas.

Apelidada de Rognan, a nova gama de mobiliário deverá ser lançada em 2020, adianta o Engadget (acesso livre/conteúdo em inglês). Será uma solução que vai permitir “às pessoas terem grandes sonhos em pequenas casas” e estimula o aproveitamento do espaço, explica a fabricante sueca.

Esta proposta chega numa altura em que cada vez mais pessoas se mudam e vivem em cidades, sendo que são aproximadamente 1,5 milhões as pessoas que se passam a fazer parte da população urbana todas as semanas. “As cidades estão a crescer ao mesmo tempo os espaços de habitação estão a diminuir”, relembra a Ikea.

No vídeo divulgado pela fabricante, que dá uma ideia sobre qual poderá ser o aspeto e funcionalidade dos artigos, é possível ver um armário com um sofá de um lado e uma cama do outro. Através de botões, a cama pode deslizar para debaixo do armário, criando espaço no chão, e mover para a frente e para trás a própria estrutura. Para além disto, o móvel tem ainda de lado uma secretária retrátil.