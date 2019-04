Ikea vai testar aluguer de mobília em Portugal

E se pudesse alugar móveis em vez de os comprar? A Ikea está a desenvolver a ideia, e vai testar um serviço de leasing de mobiliário nos 30 mercados onde está presente, incluindo Portugal, no próximo ano. Para já, a medida está em estudo na Holanda, Suécia, Suíça e Polónia.

O serviço de aluguer vai seguir um modelo de assinatura, que permite à Ikea “manter a propriedade do produto para garantir a reutilização tantas vezes quanto possível antes da reciclagem de materiais e componentes no final da vida útil”, explica a empresa em comunicado.

A marca de móveis e decoração sueca encontra neste serviço uma forma de reformular o modelo de negócio. “Testar a oferta de leasing é uma das maneiras pelas quais nos desafiamos a cumprir a nossa estratégia de transformação e de nos tornarmos um negócio mais acessível, conveniente e sustentável“, aponta Jesper Brodin, CEO do Grupo Ingka, citado em comunicado.

“As alterações climáticas e o consumo insustentável estão entre os maiores desafios que enfrentamos na sociedade – o desenvolvimento de negócios como este mostra como estamos focados em concretizar a nossa visão de criar uma vida melhor para a maioria das pessoas”, acrescenta Jesper Brodin.

A Ikea está em Portugal desde 2014, onde tem cinco lojas, em Alfragide, Loures, Loulé, Matosinhos e Braga, e também uma loja online. As vendas no país, no ano fiscal terminado em agosto de 2018, cresceram 14% para 457 milhões de euros. Já a nível global as vendas atingiram os 34,1 mil milhões de euros.

(Notícia atualizada às 13h30)