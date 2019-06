Wall Street reage em forte alta a anúncio da Fed

“Estamos a monitorizar atentamente as implicações destes desenvolvimentos nas perspetivas económicas dos EUA e, como sempre, atuaremos apropriadamente para sustentar a expansão, com um mercado laboral forte e a inflação perto do objetivo dos 2%”, disse esta terça-feira o líder da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell.

A frase não precisou de ser mais clara para as bolsas norte-americanas reagirem em alta, fechando com os melhores registos desde há meses. O Dow Jones encerrou a negociação desta terça-feira com uma valorização de 2,06%, a melhor sessão desde há quatro meses, com o Nasdaq Composite a ganhar 2,65% e o S&P 500 pouco mais de 2,10%.

As declarações do presidente da Reserva Federal foram entendidas como um sinal de abertura do presidente da Fed a inverter a atual política de normalização gradual dos juros, que já remonta ao final de 2015, retomando agora um novo ciclo de descida de juros. Não por acaso, foram os títulos do setor financeiro e da banca que mais puxaram pelas bolsas ao longo da sessão de hoje.

Atualmente a taxa de juro nos Estados Unidos é de 2,5%, depois de no final de 2015 a Fed ter decidido terminar com quase uma década de juros na casa dos 0%-0,25%.