Wall Street bate recorde à espera da Fed

As bolsas norte-americanas abriram a semana com uma toada positiva, com dois dos principais índices a registar os valores mais elevados de sempre, isto numa altura em que os investidores aguardam com expectativa por mais uma reunião da Reserva Federal (Fed).

Foi o caso do S&P 500 e do Nasdaq. O primeiro índice soma 0,01% no arranque da sessão, atingindo os 2.940,91 pontos. Já o benchmark tecnológico avançou até aos 8.151,84 pontos. Tratam-se das mais elevadas cotações intradiárias de sempre na história das duas praças. Quanto ao industrial Dow Jones, regista uma descida de 0,02% para 26.537,95 pontos.

A reforçar a confiança dos investidores do outro lado do Atlântico estão os dados do consumo interno, que mostraram que os gastos das famílias tiveram a maior subida em mais de nove anos no mês de março, embora os preços tenham ficado inalterados, segundo revelou o Departamento do Comércio.

“Temos de analisar os dados em perspetiva, dado que o setor do consumo foi afetado pelo shutdown parcial do governo, e por isso estes sinais de força representam uma recuperação desse evento”, disse Scott Brown, economista chefe da Raymond James, citado pela Reuters. “Há um pouco de cuidado neste momento, temos muita informação a caminho durante esta semana, especialmente com a reunião da Fed“, acrescentou.

A reunião de dois dias do banco central americano liderado por Jerome Powell arranca já esta terça-feira, e culminará com o anúncio da decisão sobre a taxa de juro na quarta-feira.

Em termos empresariais, destaque para as ações da Disney, que avançam 0,7% para 140,9 dólares, após a estreia bastante positiva do filme “Avengers: Endgame”: gerou um encaixe de 1,2 mil milhões de dólares (mais de mil milhões de euros) e estabeleceu um novo recorde para este período.

Vingadores animam Disney