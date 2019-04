O Spotify atingiu a fasquia dos 100 milhões de subscritores pagos, uma meta que é cruzada pela primeira vez por um serviço de música. Foram quatro milhões os clientes que aderiram ao serviço de streaming no trimestre mais recente, valor superior aquele que era esperado pelos analistas, de 3,3 milhões.

Já os dados relativos aos utilizadores que estão ativos mensalmente não bateram as expectativas. Fixaram-se nos 217 milhões, abaixo dos 218,3 milhões que a empresa tinha previsto, avança a Bloomberg (acesso condicionado/conteúdo em inglês). Mesmo assim, o serviço de streaming de música está confiante de que a expansão não irá abrandar.

Nas previsões, o Spotify aponta para o intervalo de 107 milhões a 110 milhões de subscritores pagos no segundo trimestre, e entre 117 milhões e 127 milhões para o total do ano. Para atrair mais utilizadores, a tecnológica tem apostado recentemente nos podcasts, ao adquirir empresas especializadas na área, como a Gimlet Media e a Anchor.

A empresa sueca enfrenta a concorrência da Apple Music, que tem visto os utilizadores que pagam pelo serviço a crescer entre 2,6% a 3% por mês. Em fevereiro, o serviço de streaming de música da marca da maçã já contava com 28 milhões de utilizadores premium nos Estados Unidos, um número que compara com os 26 milhões do Spotify.