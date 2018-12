Enquanto o Facebook proclamava que estava no caminho para construir um muro de privacidade e segurança, abria, ao mesmo tempo, uma brecha para alguns gigantes tecnológicos. Que o digam empresas como a Microsoft, Netflix, Spotify e Yahoo, que recebiam os dados dos utilizadores da rede social liderada por Mark Zuckerberg, de acordo com os documentos obtidos pelo The New York Times (acesso livre, conteúdo em inglês).

O mais surpreendente é que estas e outras empresas tiveram, ainda, acesso aos conteúdos do Messenger do Facebook. Ou seja, puderam aceder às mensagens privadas dos utilizadores desta rede social, conseguindo não só ler, como também escrever novas mensagens ou apagar outras.

Contudo, nem o Spotify nem a Netflix confirmaram este acesso específico, dizendo que não sabiam que tinham essa permissão.

“Ao longo dos anos temos testado várias maneiras de fazer com que a Netflix seja mais social. Um exemplo disso foi esta função, lançada em 2014, que permitia aos membros recomendar séries e filmes aos amigos do Facebook, através do Messenger ou da Netflix. Como nunca foi muito popular, decidimos desativar a função em 2015”, explicou um porta-voz da Netflix ao Business Insider.

“Em nenhum momento acedemos às mensagens privadas das pessoas com Facebook, nem pedimos que fosse possível fazê-lo”, acrescentou.

Não se pode dizer que o Facebook tenha vendido dados, mas sim estabelecido relações de troca de dados. E com mais de 150 empresas. “Estes acordos, alguns assinados antes de 2010, estavam todos ativos em 2017”, escreve o jornal norte-americano. “Alguns ainda estavam em vigor este ano, inclusive”.