O Instagram é uma ferramenta mais poderosa do que se pensava na manipulação de eleições — mais até do que o próprio Facebook. Dados obtidos pela Bloomberg revelam que a rede social das fotografias foi ainda mais eficaz do que a casa-mãe na propagação de informação falsa pelo eleitorado.

As autoridades norte-americanas estão convictas de que grupos ligados à Rússia têm usado redes sociais como o Facebook e o Twitter para espalhar informação falsa. Ora, entre 2015 e 2018, um desses grupos, a Internet Research Agency, gerou cerca de 77 milhões de interações no Facebook com propaganda e 73 milhões no Twitter. Por sua vez, no Instagram, o número de interações alcançou 187 milhões.

Até aqui, acreditava-se que, de todas as plataformas, o Facebook representava a maior preocupação no que toca à disseminação de informação falsa para manipular o resultado de processos eleitorais. Aliás, este foi um dos fatores que mais desgastou a imagem do Facebook este ano, com Mark Zuckerberg a ter de lidar com crises como a do uso indevido de dados pela Cambridge Analytica.

No entanto, segundo a Bloomberg, a rede social Instagram, que também é detida pelo Facebook, não só terá tido um papel mais determinante na manipulação das eleições Presidenciais norte-americanas de 2016 como, no futuro, poderá também ser usada para confundir o eleitorado nas Presidenciais de 2020. As eleições na Europa também não estão a salvo.

Os dados obtidos da Bloomberg fazem parte de um relatório elaborado por três grupos de investigação a pedido do Senado norte-americano. Entre as campanhas de desinformação analisadas estão imagens publicadas por contas no Instagram com citações falsas e polémicas sobre figuras como Hillary Clinton, que perdeu a corrida à Casa Branca em 2016 para o controverso republicano Donald Trump.

Algumas dessas contas no Instagram têm quase meio milhão de seguidores. Contudo, segundo a Bloomberg, o Facebook raramente considerou o Instagram como uma das ferramentas a ter em conta no debate público sobre a manipulação de eleições através das plataformas eletrónicas.