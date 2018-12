O Ministério do Trabalho lançou, esta segunda-feira, um novo serviço que permitirá tratar de “forma integrada” todas as questões relacionadas com emprego e com a formação profissional. Chama-se Balcão Único do Emprego e inclui a criação de um novo portal do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o aprofundamento da relação dessa entidade com os demais serviços da Administração Pública, e a melhoria do acompanhamento das empresas com grandes volumes de contratação.

“[Trata-se] de uma nova dimensão do relacionamento dos cidadãos e das empresas com o Serviço Público de Emprego”, explica o Governo, em comunicado. De acordo com o Ministério de Vieira da Silva, este projeto, que foi desenvolvido no âmbito do Simplex+, “contribuirá para melhorar a eficiência e a qualidade do serviço prestado pelo IEFP”.

Por isso, entre as “diferentes melhorias e inovações” trazidas pelo Balcão Único do Emprego, está o lançamento de um novo portal do IEFP, bem como a criação do Gestor+ e a promoção da articulação dessa entidade com os outros serviços da Administração Pública.

“Com um novo design, uma imagem mais apelativa e moderna, o IEFPonline introduz novas funcionalidades que reúnem numa única porta de entrada de ofertas de emprego, de estágio e de formação profissional“, sublinha o Governo.

Nesta nova plataforma, o utilizador poderá, assim, pesquisar ou apresentar oportunidades de formação profissional ou estágio, bem pedir o subsídio de desemprego ou agendar uma visita aos diversos pontos de atendimento do IEFP. Além disso, o IEFPonline conta com um sistema de notificações eletrónicas.

Quanto à figura do Gestor+, trata-se de um técnico responsável pela “intermediação com as empresas com grandes volumes de contratação” na procura de respostas e soluções de recrutamento e formação profissional, o que deverá “robustecer as relações do IEFP com as entidades empregadores”.

Por fim, o Balcão Único do Emprego prevê um reforço da articulação do IEFP com a Agência para a Modernização Administrativa (introduzindo o IEFPonline em todos os Espaços do Cidadão) e com os demais serviços da Administração Pública.

Este projeto é o primeiro desenvolvido em colaboração com o Laboratório de Experimentação da Administração Pública.