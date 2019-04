A luta pelo pódio de streaming de música está cada vez mais renhida. Embora se tenha somado mais um player, o Youtube Music, a liderança continua a ser disputada pela Apple Music e pelo Spotify. E parece que a empresa da marca da maçã está a levar a melhor, pelo menos de acordo com os dados relativos a fevereiro. De acordo com fontes do mercado, citadas pelo The Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês), a Apple Music já ultrapassou o Spotify no número de utilizadores premium.

Os utilizadores que pagam pela Apple Music têm crescido entre 2,6% a 3% por mês, enquanto aqueles que pagam pelo Spotify sobem apenas 1,5% a 2%, disseram as mesmas fontes. Em fevereiro, a Apple Music já contava com 28 milhões de utilizadores premium nos Estados Unidos, um número que compara com os 26 milhões da empresa sueca.

Esta “competição” pode ser comprovada pelo facto de o Spotify ter intensificado as suas campanhas de marketing de forma a manter a liderança, tais como várias promoções. Recentemente, o Spotify apresentou mesmo uma queixa à Comissão Europeia, alegando que a Apple estava a abusar do seu controlo sobre a Apple Store.

Estes números mostram um claro avanço, embora não sejam revelados oficialmente pelas empresas. Contudo, se forem tidos em conta todos os subscritores, a nível global, o Spotify leva vantagem. Em dezembro, a empresa sueca anunciou que tinha 207 milhões de utilizadores mundiais, 96 milhões dos quais eram premium ou estavam a testar esse serviço. A Apple Music, que não oferece opção gratuita, conta com mais de 50 milhões de utilizadores premium.