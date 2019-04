Os super-heróis da Marvel voltaram a juntar-se para salvar o mundo e já tomaram de assalto as bilheteiras. O fim de semana de estreia do filme Vingadores: Endgame gerou um encaixe de 1,2 mil milhões de dólares (mais de mil milhões de euros) e estabeleceu um novo recorde para este período, segundo dados da Disney citados pela Bloomberg (acesso condicionado e conteúdo em inglês). Espetadores em Portugal contribuíram com 1,75 milhões de euros.

Nos EUA, o filme conseguiu 156,7 milhões de dólares apenas no primeiro dia — a passada quinta-feira –, ultrapassando o anterior recorde detido pelo Star Wars: The Force Awakens (119 milhões de dólares, em 2015). Do total de receitas de bilheteira entre quinta-feira e domingo, os 1,2 mil milhões de dólares a nível mundial, 350 milhões foram registados na América do Norte e 330,5 milhões na China.

Os dados do Instituto do Cinema e Audiovisual indicam que Portugal não fugiu à regra e mais de 287 mil pessoas assistiram ao filme nos cinemas portugueses, contribuindo com 1,75 milhões de euros de receitas brutas.

O filme bateu recordes de estreia em 44 países, tendo superado o filme anterior da mesma saga, o Vingadores: Infinity War, e a saga Star Wars. O anterior filme da saga, o Vingadores: Infinity War, acabou por render 985 milhões de dólares para os lucros da Disney, incluindo cinemas, televisão e brinquedos.

Este é o culminar de uma série de 22 filmes de super-heróis da Marvel que começaram a ser lançados em 2008, com o primeiro Iron Man. O novo filme poderá, assim, vir a ultrapassar os 2,07 mil milhões de dólares em receitas de bilheteira na totalidade do período que estiver em exibição, conseguidos pelo Star Wars: The Force Awakens, em 2015.