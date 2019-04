Depois de 20 meses em pausa, a oitava temporada de Game of Thrones (GoT) já começou. A estreia bateu recordes de audiências, atingindo 17,1 milhões de espetadores, e os fãs logo começaram a desenvolver as suas teorias dos possíveis desenlaces da história. A agência de viagens Unforgettable Croatia quer premiar quem adivinhar o final da série.

De acordo com o Business Insider (acesso livre, conteúdo em espanhol), a agência de viagens de luxo à Croácia, com sede em São Francisco (Califórnia), está a sortear uma viagem gratuita para duas pessoas a alguns dos cenários mais populares da série, na Croácia. Ganha quem conseguir adivinhar o final de Guerra dos Tronos.

Para concorrer no sorteio da Unforgettable Croatia, tem de aceder ao site da agência de viagens e responder a um formulário, onde descreverá aquela que é a sua previsão para o final da série, em menos de 100 carateres. Quem vai ocupar, finalmente, o trono? Que personagens vão morrer durante a guerra?

Se acertar nas respostas, habilita-se a ganhar uma viagem personalizada de luxo à Croácia para duas pessoas, no próximo mês de outubro. Ao todo, são sete noites num hotel de cinco estrelas, com pequeno-almoço incluído, e o roteiro inclui passeios de em Split e Dubrovnik. Também há uma viagem de barco para visitar as ilhas de Hvar e Vis.

As inscrições estão abertas desde o dia 14 de abril e terminam às 23h59 do próximo 5 de maio. O vencedor será escolhido por sorteio entre todos aqueles que tiverem acertado o final da história.