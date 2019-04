O recém-lançado serviço da HBO Portugal registou falhas na madrugada desta segunda-feira, altura em que milhares de portugueses aguardavam a estreia da oitava temporada da saga Game of Thrones.

A promessa era a de que os portugueses poderiam assistir ao primeiro episódio da nova temporada ao mesmo tempo em que o episódio era lançado nos Estados Unidos, por volta das 2h00. Uma rara ocasião para os milhares de fãs deste título no país. Mas a infraestrutura não terá resistido ao elevado fluxo de acessos.

Só o canal de cabo SyFy servia de alternativa. Porém, no momento em que o episódio terminou no canal de cabo — que, apesar de ser pago, esteve aberto para a ocasião nas box de TV de algumas operadoras –, ainda não estava disponível na plataforma de streaming da HBO. Como conta a Renascença, o serviço estava inacessível no browser e, nas aplicações, surgia a indicação “em breve”.

Os utilizadores recorreram às redes sociais para reclamar, alguns com indicações de que iriam cancelar a subscrição (para contexto, a HBO Portugal oferece o primeiro mês grátis). O movimento levou a marca estreante em Portugal a recorrer ao Facebook para pedir desculpa. “O episódio está a chegar. […] Pedimos desculpa pela situação e agradecemos a vossa paciência”, escreveu a empresa, citada pela Renascença.

O episódio só ficou disponível por volta das 3h15, com a marca a anunciar na rede social que o episódio já se encontra “disponível”. A publicação anterior foi apagada.

O ECO contactou a empresa no sentido de obter uma reação ao sucedido. Até ao momento, não obteve resposta. O ECO também tentou obter números de audiências do episódio, mas os dados não estavam imediatamente disponíveis.