O ex-Presidente da República voltou a alertar para o ritmo lento de crescimento da economia do país, que tem vindo a descer de posições na tabela europeia de desenvolvimento. Em entrevista à Renascença, Cavaco Silva afirmou que o tema principal deve ser perceber porque é que Portugal está a caminhar para a ser a “lanterna vermelha” da Zona Euro.

“Neste momento, quanto a mim, a questão-chave que se coloca à economia portuguesa é a seguinte: porque é que países do leste europeu estão a ultrapassar Portugal em termos de desenvolvimento?“, começou por questionar Cavaco Silva. “Porque é que Portugal está a crescer menos do que países como a Espanha, do que Chipre e do que a Irlanda, países que também estiveram sujeitos a programas de ajustamento? Porque é que as previsões de crescimento da Grécia são superiores a Portugal?”.

Quando questionado sobre a resposta a todas essas questões, o ex-Presidente mostrou-se espantado que a “imprensa económica” não tenha notado. “São previsões. E espero que, eventualmente, não se concretizem. Mas, se se concretizarem, Portugal dá mais um passo que, como eu disse, pode fazê-lo chegar a ser a “lanterna vermelha” dos 19 países do euro“.

Para Cavaco Silva, deve ser exatamente este o tema principal: “Este deve ser o tema central do debate entre as forças políticas em Portugal: porque é que estamos a caminhar para ser a “lanterna vermelha” em termos de desenvolvimento, em termos de rendimento per capita dos países da Zona Euro?“, perguntou.