A oitava temporada de Game of Thrones chegou na madrugada de segunda-feira para saciar a fome de milhões de espetadores em todo o mundo, depois de um longo período de 20 meses de jejum. E a estreia bateu um recorde de audiências.

O primeiro episódio desta (que é a) última temporada da saga atraiu 17,4 milhões de espetadores, número que também inclui as visualizações através dos canais digitais da HBO. Supera o recorde anterior, que era detido pelo último episódio da sétima temporada, visto na estreia, em agosto de 2017, por 16,9 milhões de espetadores.

Do total, cerca de 11,8 milhões de visualizações viram o mais recente episódio de Game of Thrones através da televisão linear, de acordo com o The New York Times (acesso condicionado), que cita dados divulgados pela empresa. Ainda assim, o número fica abaixo das estimativas dos analistas, que previam uma audiência na ordem dos 12,1 milhões de espetadores.

Em Portugal, o episódio foi transmitido em simultâneo com a estreia norte-americana pelo canal SyFy no cabo, por volta das 2h00. O canal, disponível por subscrição, abriu o acesso ao público de propósito para a estreia. O episódio também foi disponibilizado na recém-lançada plataforma de streaming HBO Portugal, mas com uma hora de atraso: o serviço esteve inacessível no momento da estreia, tendo alegadamente sucumbido ao número elevado de acessos.

O ECO contactou a HBO Portugal para obter dados de audiências em Portugal, mas não teve resposta. A empresa também não reagiu às falhas técnicas registadas no momento da estreia.