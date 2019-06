Wall Street está a recuperar das perdas expressivas das últimas sessões, perante a crescente hipótese de a Fed vir a baixar juros este ano. A informação está a ofuscar a notícia de que as as autoridades norte-americanas vão apertar o cerco a gigantes como o Facebook, a Apple e a Google, investigadas por alegadas práticas anticoncorrenciais.

O S&P 500 e o industrial Dow Jones estão a subir em torno de 1%, sendo o melhor desempenho registado pelo índice de referência desde a primeira sessão de abril. Já o tecnológico Nasdaq avança 1,08%, mostrando que os investidores estão a atribuir pouca relevância aos potenciais impactos das investigações em curso nos EUA.

A Apple avança 1,37%, para perto dos 175,70 dólares por ação, um dia depois de anunciar novidades nos produtos e ao nível do software na conferência anual de programadores. Já as ações da Amazon e do Facebook, outras das empresas investigadas, registam perdas ligeiras.

A puxar pelos mercados estão as recentes declarações do presidente da Reserva Federal de St. Louis, que foi o primeiro a admitir publicamente que a Fed poderá ter de baixar a taxa diretora já na próxima reunião. A hipótese tem sido amplamente antecipada pelos investidores, com a Bloomberg a atribuir uma probabilidade de 88% a que uma redução dos juros se verifique já em setembro.

A possibilidade de uma descida de juros, apesar de confirmar os receios dos investidores quanto ao abrandamento da economia, apresenta-se como uma resposta da Fed que poderá estimular o crescimento dos EUA.

Neste contexto, a General Electric avança 2,20% e a Tesla recupera 3,15%, para cerca de 184,7 dólares cada título, no dia em que revelou que pretende colocar no mercado uma “pick-up” que terá um custo inferior a 50 mil dólares.