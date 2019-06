Nova “pick-up” da Tesla vai custar menos de 50 mil dólares

A Tesla vai lançar um novo modelo com um preço abaixo dos 50 mil dólares. É uma “pick-up”, que será revelada ainda este ano. Elon Musk, CEO da fabricante norte-americana, diz que será “melhor” do que a Ford F-150 e que a performance, enquanto carro desportivo, será superior a um Porsche 911.

“Não queremos que seja muito caro”, apontou Musk num podcast, citado pela CNN (acesso livre/conteúdo em inglês). Mesmo sendo um preço “acessível”, como Musk classifica, os 50 mil dólares situam-se acima do valor médio das carrinhas nos Estados Unidos.

Uma carrinha comum no mercado norte-americano custa cerca de 37 mil dólares. Já comparando com as carrinhas elétricas que a Rivian deverá lançar no próximo ano fica mais abaixo, sendo que estas deverão rondar os 70 mil dólares.

O preço poderá ser um pouco superior à média, mas o fundador da Tesla assegura que a “pick-up” também terá um desempenho melhor do que o das rivais. Compara-a mesmo com o Porsche 911. Terá tração integral e dois motores elétricos, revelou Musk.

O comprador desta nova aposta da Tesla também não será o comum cliente das “pick-ups”. “Não vai parecer uma carrinha normal. Vai parecer saído de ficção científica. Não vai ser para o gosto de todos”, disse.

“Para quem quer apenas uma carrinha que se parece como todas as outras nos últimos 20, 30 ou 40 anos, isto provavelmente não é para eles”, disse Musk que partilhou, ao mesmo tempo, uma foto do aspeto da parte da frente.