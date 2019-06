Os EUA estão a preparar-se para investigar as quatro gigantes tecnológicas mundiais — Amazon, Apple, Facebook e Google — por abuso do seu enorme poder de mercado. A notícia foi avançada pela Reuters, estando em causa aquela que poderá ser uma investigação inédita e abrangente de algumas das maiores empresas do mundo.

Fontes próximas do processo avançaram à agência noticiosa que a Federal Trade Comission (FTC) e o Departamento de Justiça, responsáveis pela aplicação das leis de anti-monopólio nos EUA, dividiram a supervisão das quatro empresas do setor tecnológico. A Amazon e o Facebook ficaram sob a supervisão da FTC e a Apple e o Google na alçada do Departamento de Justiça.

Com a jurisdição estabelecida, o próximo passo será as duas agências federais decidirem se querem ou não abrir investigações formais.

A possibilidade de o Departamento de Justiça dos EUA poder investigar o Google foram relatados pela primeira vez na sexta-feira, sinalizando o primeiro passo concreto da administração Trump para investigar a conduta potencialmente anticoncorrencial de uma grande empresa de tecnologia.

As empresas tecnológicas têm enfrentado fortes críticas a nível mundial, por parte de concorrentes, legisladores e associações de consumidores que as acusam de terem demasiado poder e de estarem a penalizar utilizadores e os negócios dos concorrentes.