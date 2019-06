Airbnb corta nas taxas para ganhar hotéis ao Booking

O Airbnb deu um passo à frente na disputa de clientes com o Booking. A partir desta terça-feira a plataforma de alojamento acaba com o sistema de comissões partilhadas entre o alojamento e o hóspede, passando a cobrar uma taxa única de 14% ao fornecedor do serviços, sempre que se trate de um anfitrião profissional, avança o Dinheiro Vivo.

O objetivo da criação de uma taxa única para anfitriões profissionais será conquistar hotéis e clientes ao Booking, que detém o monopólio mundial das reservas de alojamento e um passo em frente do Airbnb no sentido de deixar de ser apenas um ponto de encontro entre turistas e proprietários que colocam as suas casas ou quartos à disposição dos turistas.

“Estamos centrados em facilitar o trabalho dos anfitriões profissionais com a plataforma Airbnb, por essa razão estamos a implementar uma nova estrutura de comissões para esses anfitriões”, indicou o Airbnb ao Dinheiro Vivo. “Esta nova comissão, apenas para anfitriões profissionais (hotéis, hospitalidade tradicional – como estalagens ou outros), cria uma taxa standard para os anfitriões e elimina a taxa dos hóspedes”, acrescentou a mesma entidade.

A nova taxa entra em efeito para todos os novos registos de alojamentos a partir desta terça-feira. Não é certo que os hotéis com registos mais antigos possam migrar para o novo serviço, ainda que haja notícias a dar conta de que esteja a ser preparada uma opção de escolha do modelo para os restantes hotéis. O custo partilhado entre alojamentos e clientes vai manter-se para todos os outros tipos de alojamento anunciados tanto por gestores de propriedades como por anfitriões que partilham as suas casas.