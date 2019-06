Produção mundial de petróleo atinge recorde em 2018

A produção mundial de petróleo atingiu em 2018 um máximo histórico de 75,78 milhões de barris diários, mais 1,6% do que em 2017, devido sobretudo ao aumento da extração nos Estados Unidos.

A informação foi divulgada na segunda-feira pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e respeita ao maior crescimento anual registado desde 2015, sem contar o gás natural liquefeito.

Os EUA foram o maior produtor mundial, com 11 milhões de barris por dia, seguido pela Federação Russa (10,5) e Arábia Saudita (10,3).

A produção norte-americana, impulsionada pelo petróleo de xisto, aumentou 1,6 milhões de barris diários.

Este crescimento da oferta tem mantido os preços da matéria-prima contidos. Apesar de terem chegado perto dos 80 dólares no arranque deste ano, as cotações do petróleo têm vindo a corrigir perante uma produção elevada e a perspetiva de um travão na procura.

Com os receios de abrandamento da economia mundial, em resultado da guerra comercial entre os EUA e a China, o Brent está a cotar nos 60,85 dólares, enquanto o WTI, negociado nos EUA, segue nos 52,98 dólares por barril.