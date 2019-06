O BEM (Banco Empresas Montepio) tem previsto, no plano de negócios até 2023, atrair da esfera da casa-mãe, o Banco Montepio (BM), créditos no valor de 1,5 mil milhões de euros relacionados com os grandes clientes empresariais, aqueles que oferecem maior potencial de negócio.

O Banco Montepio já antecipa este efeito ao projetar, para daqui a quatro anos, uma queda inversamente proporcional na carteira de crédito associada ao mesmo segmento de negócio, de 1,5 mil milhões, adianta o Público (acesso condicionado), citando o documento debatido na Comissão Executiva do BM.

“Assumiu-se que 100% da nova produção de crédito de empresas de igual ou mais de 20 milhões de euros” passará a “entrar no BEM”, diz o plano de negócios datado de meados de maio. Já as projeções para a nova produção, ou seja, concessão de crédito, apontam para 470 milhões de euros em 2019 e 577,8 milhões em 2023.

Em maio, Carlos Tavares garantia, numa carta enviada aos colaboradores, que “não há transferência de carteira de clientes” para a nova instituição, criada para oferecer um serviço especializado às empresas. Apontava ainda que “os resultados do BEM refletir-se-ão diretamente nos do Banco Montepio”, portanto “o que for bom para o BEM será bom para o Banco Montepio”.