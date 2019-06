Tim Cook, presidente executivo da Apple, está no evento anual para programa da Apple, o WWDC 2019, e já apresentou algumas das grandes novidades da marca. Uma delas é o novo iOS 13, que traz boas notícias para os utilizadores da Apple. Neste sistema operativo, as apps vão passar a ocupar menos memória e vão ser mais rápidas.

“Nada é mais importante para os utilizadores de iOS do que a performance“, começa por dizer Tim Cook. A pensar nisso mesmo, a tecnológica decidiu tornar as aplicações mais “leves” e “rápidas”. Por um lado, descarregar apps para o iOS vai ocupar até menos 50% de memória e, por outro lado, as aplicações vão ser duas vezes mais rápidas.

Além disso, o sistema operativo móvel vai ter um “modo escuro”, no qual as aplicações e os elementos gráficos ganham uma tonalidade próxima do preto. O objetivo é tornar a experiência de utilizador o smartphone durante a noite mais “confortável”. Alguns estudos afirmam até que um visual maioritariamente preto emite menos luz azul, nociva para o sono dos seres humanos.

Ao nível das apps, há várias melhorias. Na aplicação Mapas, há novos mapas, mais pormenorizados, e uma opção de street view, que vai permitir explorar os lugares percorrendo as ruas, semelhante ao que já acontece no Google Maps. Já a Apple TV vai aparecer mais “personalizada” do que nunca.

A grande novidade na Apple TV é que os utilizadores vão passar a poder escolher a opção que permite criar vários utilizadores, à semelhança do que acontece já na Netflix, por exemplo. Assim, a experiência será “para toda a família”, diz o presidente executivo da tecnológica.

Na Apple Music há mais de 50 milhões de músicas para escutar e, pela primeira vez, vai poder cantá-las sem errar na letra, que passa a aparecer no ecrã. “É a melhor experiência musical em televisão”, diz Tim Cook. Mas as mudanças não ficam por aqui. O iPhone vai receber mais ferramentas para personalizar os memojies e, recorrendo à inteligência artificial, vai organizar as fotografias, apagando as duplicadas.

Vem aí um “poderoso” Mac Pro. IPad recebe um sistema operativo próprio

Nos computadores de secretária, a grande novidade é o novo Mac Pro, que pode ter até 1,5 terabytes de memória interna expansível. Esta é uma versão pensada, especialmente, para quem utiliza os Mac para edição de vídeo e som, sendo possível editar em 8K. “É o Mac mais poderoso de sempre”, refere Tim Cook, durante o evento. O preço do computador começa nos seis mil dólares, o equivalente a 5.300 euros.

Do iPhone ao Mac, só faltavam mesmo falar no iPad. De acordo com a gigante tecnológica, estes aparelhos vão passar a ter um sistema operativo próprio, o iPad OS. “Chegou a hora de reconhecer o iPad como uma plataforma diferente”, disse Craig Federighi, especialista de computação da Apple.

Entre as principais novidades está a possibilidade de ligar uma pen USB ou um cartão SD diretamente ao aparelho, algo que foi muito aplaudido pelo público que assistia ao evento. Oura das novidades deste novo sistema operativo é que o Safari, o motor de busca da Apple, vai tornar-se mais semelhante à versão que os computadores da empresa liderada por Tim Cook possuem.

Apple Watch mais independente com novo sistema operativo

O Apple Watch também não ficou esquecido durante o WWDC 2019. Durante a apresentação, a Apple apresentou o novo sistema operativo da empresa para os seus relógios inteligentes. Agora, os utilizadores vão poder fazer o download das aplicações de forma mais fácil, sem depender de um iPhone, como ainda acontece.

A Apple Store chega, assim, a este relógio, que passa a ter mais funcionalidades. Haverá mais opção de escolha entre os vários mostradores (desde digitais a analógicos ou personalizados), bem como entre as braceletes. Ao nível das apps, vai ser possível fazer contas na calculadora, gravar sons no gravador de voz ou aceder a audiobooks. Tudo isto através do ecrã do relógio da Apple que Tim Cook chamou de “guardião inteligente para a sua saúde”.

(Notícia atualizada às 20h30)