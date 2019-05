Apple lança novo iPod touch. Pode custar até 469 euros

A mais recente novidade no catálogo da Apple é um… iPod touch. O produto não era atualizado pela marca desde 2015. A principal diferença no novo iPod é o processador A10 Fusion, que permite ao dispositivo fazer chamadas de vídeo ou jogar alguns dos jogos mais recentes da App Store.

O primeiro iPod touch foi apresentado em setembro de 2007 e foi um dos produtos mais populares da marca, depois do iPhone. É sobretudo um produto vocacionado para a música e, no caso do novo iPod touch, os preços começam nos 249 euros para a versão com 32 GB. Quanto à versão mais “musculada”, com 256 GB de armazenamento, custa 469 euros.

O iPod touch também tem câmaras internas e externas, um ecrã Retina de quatro polegadas e permite desfrutar de algumas funcionalidades ligadas à realidade aumentada. O aparelho já está disponível em Portugal em cores rosa, prateado, cinzento sidera, dourado, azul ou vermelho.