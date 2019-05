O ministro das Finanças lamenta a decisão local de ter avançado com uma operação stop para identificar contribuintes com dívidas ao Fisco. “Não foi feliz” a decisão, disse Mário Centeno, acrescentando que está a ser tudo feito para que não se repita.

“A medida foi decidida localmente, tem um enquadramento legal, foi tomada a decisão de suspender e de não haver mais medidas desta natureza“, disse Mário Centeno, em declarações transmitidas pela RTP3. “A medida foi desproporcionada e não aproxima a Autoridade Tributária do cidadão”, acrescentou o ministro das Finanças.

“A decisão não foi feliz”, reconheceu.

O ministro das Finanças sublinhou ainda que foi “aberto um inquérito para saber se os direitos de todos os contribuintes foram preservados“. Para Mário Centeno é fundamental que em operações destas “os decisores podem não fazer uma avaliação correta da proporção face ao objetivo” e por isso foram dadas “instruções claras” sobre como fazer essa avaliação.

Sublinhando que o Governo não tem mais nada a acrescentar, depois das declarações do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, questionado repetidamente se o Ministério não tinha tido conhecimento da operação, Centeno frisou: “Não podemos viver constantemente entre o temor da descentralização e o fulgor da centralização”. “Há competências distribuídas por todo o território”, acrescentou.

Para Mário Centeno “há demasiado dramatismo em torno da operação”. Em causa está a iniciativa “Ação sobre Rodas” que pretendia “intercetar condutores com dívidas às Finanças, convidá-los a pagar e dar-lhes essa oportunidade de pagarem”. No caso de não terem condições “de pagar no momento, estamos em condições de penhorar as viaturas”, especificou uma fonte da Autoridade Tributária.

(Notícia em atualização)