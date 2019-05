Os riscos para a estabilidade financeira da Zona Euro estão mais elevados devido aos riscos de desaceleração económica, que poderão criar vulnerabilidades especialmente nos países mais endividados. O alerta é feito pelo Banco Central Europeu (BCE), que aponta para a elevada exposição da banca à dívida soberana.

“A dívida pública doméstica detida pelos bancos continua elevada ou até aumentou desde início de 2018 em alguns países da Zona Euro, como é o caso de Itália ou Portugal. Apesar de uma moderação na perceção de risco soberano nos últimos meses, as posições de capital dos bancos com grandes quantidades de obrigações soberanas avaliadas ao preço de mercado continua vulnerável a repentinos aumentos do prémio de risco soberano”, refere o BCE no relatório de estabilidade financeira publicado esta terça-feira.

Esta preocupação com a exposição da banca portuguesa à dívida foi recentemente demonstrada tanto pelo Fundo Monetário Internacional como pela Comissão Europeia. Em Portugal e Itália, a compra de títulos tem aumentado nos últimos anos. Mais de 8% dos ativos detidos pelos bancos portugueses são, atualmente, dívida pública portuguesa, face a cerca de 1% em 2008.

Portugal, ao contrário de Itália, tem beneficiado de uma descida acentuada dos juros da dívida pública tanto em mercado primário como secundário, tendo atingido mesmo mínimos históricos. A preocupação das várias instituições é que, numa situação de subida das yields, haja um efeito em cadeia. Esse aumento do prémio de risco pedido pelos investidores não é excluído pelo BCE, que vê riscos mais elevados.

A incerteza sobre as perspetivas de crescimento económico global têm contribuído para um aumento da volatilidade nos mercados, agravada pelas tensões comerciais. O risco de ajuste dos preços dos ativos em baixa “parecem particularmente elevados”, especialmente no setor empresarial, mas também para a dívida pública.

“Casos os riscos negativos para o crescimento económico se materializem, é provável que os custos de financiamento para países mais vulneráveis subam, o que poderá desenterrar preocupações sobre a sustentabilidade das dívidas. Além do elevado endividamento e de grandes défices orçamentais, alguns países poderão enfrentar riscos de refinanciamento se os participantes do mercado decidirem reavaliar o risco soberano”, acrescenta o relatório.

O BCE não especifica quais os países a que chama vulneráveis, mas Grécia, Itália e Portugal são os três países da Zona Euro com maior rácio de dívida face ao PIB. No caso de Itália, a Bloomberg noticiou na segunda-feira que a Comissão Europeia prepara-se para iniciar medidas disciplinares devido ao crescente aumento da dívida e do défice do país, o que viola as leis da União Europeia. O Comissário Europeu dos Assuntos Económicos e Financeiros, Pierre Moscovici, afirmou que não estão previstas neste momento sanções.