Ano e meio depois, a Fitch volta a mexer na avaliação que faz da dívida nacional. Não subiu o rating, mas deixou a porta aberta a fazê-lo em breve, isto depois de elevar a perspetiva de “estável” para “positiva”. É um primeiro passo para elevar a notação do país algo que a acontecer já será depois das legislativas de outubro.

Numa nota enviada esta sexta-feira à noite, a agência norte-americana refere que decidiu alterar a perspetiva que tem perante a dívida portuguesa. O rating, esse, continua em BBB, sendo os títulos nacionais considerados um investimento de qualidade, à semelhança do que acontece tanto na Moody’s como na S&P e na DBRS.

Esta alteração foi a primeira feita pela Fitch desde que em dezembro de 2017 surpreendeu ao subir o rating de Portugal em dois níveis, para o atual “BBB“, retirando assim o país da categoria de “lixo” financeiro. Nas duas avaliações feitas em 2018 manteve a notação inalterada, com perspetiva “estável”.

A revisão da perspetiva permite antecipar uma mexida no rating nacional ainda este ano. A Fitch tem agendada uma outra data para reavaliar a classificação que faz do país em novembro. Passado o clima eleitoral, tendo em conta que as legislativas estão marcadas para 6 de outubro, a agência poderia trazer boas notícias, colocando o rating em “BBB+”. A seguir vem a categoria dos “A”.

