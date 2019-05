Há 13 países europeus a crescer mais do que Portugal. De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Gabinete de Estatísticas da União Europeia, o Produto Interno Bruto (PIB) da Zona Euro avançou 1,2% e o da União Europeia 1,5%, no primeiro trimestre do ano. A economia portuguesa cresceu 1,8% em termos homólogos, ficando acima da média europeia, mas abaixo de 13 países. Destes, apenas seis pertencem à área da moeda única.

“Ajustado de efeitos sazonais, o PIB cresceu 0,4% na Zona Euro e 0,5% na UE28, no primeiro trimestre de 2019, comparado com o trimestre anterior”, explica o Eurostat, na estimativa rápida publicada esta manhã. Em termos homólogos, entre janeiro e março, a economia da área da moeda única avançou 1,2% e a economia da União Europeia avançou 1,5%.

Na nota divulgada esta quarta-feira, o Eurostat confirmou ainda que o PIB português subiu 1,8% em termos homólogos e 0,5% na variação em cadeia, no primeiro trimestre, tal como já tinha adiantado o Instituto Nacional de Estatística, na sua estimativa rápida.

Portugal foi o sexto país a crescer menos

Fonte: INE

A economia lusa avançou, assim, mais do que a média registada na União Europeia e na Zona Europeia, mas cresceu menos do que 13 dos países para os quais há dados disponíveis. Considerando apenas os países da moeda única, apenas seis cresceram mais do que Portugal: Espanha (2,4% em termos homólogos), Chipre (3,5% em termos homólogos), Letónia (3% em termos homólogos), Lituânia (3,8% em termos homólogos), Eslováquia (3,8% em termos homólogos) e Finlândia (2,1% em termos homólogos).

Recorde-se que, em abril, o Executivo de António Costa reviu em baixa a previsão de crescimento para este ano, baixando dos anteriores 2,2% para 1,9%. Apesar do abrandamento mundial, Mário Centeno defende que, no primeiro trimestre, Portugal tem mostrado sinais de estar a resistir a essa tendência externa.

(Notícia atualizada)