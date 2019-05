Quatro das principais empresas europeias de alojamento local, entre elas a portuguesa RentExperience, fundiram as suas operações e formaram a ALTIDO, com sede em Londres e que agregará 1.700 propriedades em 21 cidades da Europa, foi anunciado esta quarta-feira.

De acordo com um comunicado disponível no site da RentExperience, a nova empresa resulta da fusão com as empresas de alojamento local Hintown (Itália), BnbBuddy (Escócia) e The London Residents Club (Reino Unido).

A ALTIDO terá escritórios em Lisboa, Milão, Edimburgo e Roma, acrescenta a nota da RentExperience, sublinhando que a empresa portuguesa, com esta opção, dá resposta a “uma nova fase do mercado de arrendamento de curta duração”.

“O mercado do alojamento local está em constante mudança. Nos últimos anos, o mercado testemunhou o surgimento de novas opções de hospedagem, mas também novas regulamentações”, recorda.

A empresa portuguesa sublinha ainda: “A fusão tornou-se uma realidade pois acreditamos que assim seremos mais fortes, com a capacidade de nos conectar e aprender em sinergia, enquanto criamos uma marca global na qual clientes e hóspedes podem confiar”.

“Com uma experiência combinada de mais de 20 anos, possibilitaremos que uma vasta gama de clientes e propriedades façam parte de um hub de turismo de grande sucesso da Europa e, juntos, formamos um grupo de hospitalidade interconectado que atende a clientes globalmente”, afirma a RentExperience.

Citado num outro comunicado, o diretor executivo da RentExperience e co-fundador da ALTIDO, Gonçalo Correia Ribeiro, afirma que, nos próximos meses, a empresa terá como foco “a expansão no mercado local, incremento de parcerias B2B, implementação de tecnologias nas áreas de ‘business intelligence’ e automação, bem como a centralização de operação especializada na Bulgária”.

“Estamos muito entusiasmados em combinar forças com outras três empresas. Entre nós, representamos uma rota única para o mercado com a visão de um pioneiro na indústria de hospitalidade global”, afirma Davide Revalli, o diretor executivo da Hintown, outro dos fundadores da ALTIDO.

A nova empresa “tem a capacidade necessária para melhorar a gestão operacional e a experiência do hóspede, (…) focando no segmento de gama média-alta para que os hóspedes desfrutem dos melhores serviços hoteleiros durante sua estadia”, refere a nota, acrescentando que o portfólio da ALTIDO “inclui apartamentos urbanos, ‘serviced apartments’ e guest houses”.

A ALTIDO resulta da fusão de quatro empresas: a portuguesa RentExperience, fundada em 2011; a BNbBuddy, fundada em 2015 e parceira oficial da Airbnb; a The London Resident Club, lançada em 2014 como serviço ‘premium’ de arrendamento de curta duração em Londres e a Hintown, que surgiu em Milão em 2014 mas já chega a 15 cidades italianas.