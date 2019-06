Os preços dos combustíveis vão afundar. Depois da queda acentuada dos preços do petróleo nos mercados internacionais, tanto a gasolina como o gasóleo preparam-se para um trambolhão nos postos de abastecimento nacionais. A gasolina poderá baixar sete cêntimos na próxima semana.

De acordo com fonte do setor, tendo em conta a descida acentuada do petróleo esta semana, que acabou por arrastar os preços dos derivados nos mercados, o valor de venda da gasolina simples de 95 octanas nos postos de abastecimento poderá registar uma das maiores descidas de sempre.

O gasóleo, por seu lado, também registará uma descida acentuada, embora não tão expressiva como a da gasolina. O diesel, o combustível mais utilizado pelos portugueses, poderá apresentar uma redução na ordem dos três cêntimos por litro, podendo chegar aos quatro.

Perante estas descidas, a gasolina pode ver o preço médio baixar dos 1,57 euros novamente para a fasquia dos 1,50 euros, tendo em conta os valores semanais divulgados pela Direção Geral de Energia e Geologia.

Ao mesmo tempo, quem for abastecer o automóvel de gasóleo no arranque da próxima semana poderá deparar-se com um preço médio de 1,344, abaixo dos 1,374 euros atuais.