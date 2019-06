O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais garantia esta sexta-feira que não quer transformar a Autoridade Tributária na “polícia fiscal”, mas o diploma sobre a revisão das carreiras especiais no fisco já em negociação com os sindicatos revela exatamente o contrário: Os trabalhadores da carreira especial de gestão e inspeção tributária e aduaneira e da carreira especial de inspeção e auditoria tributária e aduaneira vão ter direito a “detenção, porte e uso de arma”.

Depois da notícia do Jornal Económico sobre a existência de uma equipa secreta na direção de Finanças do Porto que estaria a proceder à vigilância de contribuintes, António Mendonça Mendes apressou-se a garantir que não há atividades secretas, mas apenas grupos de trabalho que estão previstos na lei. E acrescentou, em declarações à TSF: “Não há equipas secretas. Temos um enquadramento legal que permite criar equipas para os mais diversos fins e é importante que se saiba que a Autoridade Tributária (AT) participa e acompanha as investigações criminais sob a direção do Ministério Público. Nunca aceitámos transformar a AT num órgão de polícia criminal, não é essa a nossa visão. Não queremos que a AT seja a polícia fiscal“.

No entanto, de acordo com o diploma sobre as carreiras a que o ECO teve acesso, com data de 4 de abril e já em processo de discussão, o Governo prevê, no ponto 14, que aqueles trabalhadores podem usar arma com a classificação B, B1 e E. Ou seja, armas de fogo curtas de repetição ou semiautomáticas, as pistolas automáticas com os calibres denominados 6,35 mm Browning e revólveres com calibre 32 ou os aerossóis de defesa com gás.

Em que condições? “Os trabalhadores da carreira especial de gestão e inspeção tributária e aduaneira e da carreira especial de inspeção e auditoria tributária e aduaneira, no ativo e em efetividade de funções na AT, que realizem ações de vigilância, de investigação criminal, de fiscalização, de inspeção ou outras devidamente justificadas”.

De acordo com o mesmo diploma, ” demonstração da necessidade de detenção, uso e porte de arma será atestada através de declaração emitida pelo dirigente máximo da AT, mediante confirmação do superior hierárquico imediato do trabalhador de que o mesmo se enquadra no condicionalismo previsto no número anterior”. E será necessário um plano de formação, “constituído por provas teóricas e práticas de tiro”.

Nas últimas semanas, sucederam-se os casos em que a Autoridade Tributária é acusada de utiliação de meios excessivos. Foi o caso da operação stop para apanhar devedores ao fisco e dos raides a casamentos, duas operações que foram suspensas pelo secretário de Estado da tutela. Agora, perante a notícia de que a direção do Porto criou um grupo secreto, Mendonça Mendes veio esclarecer a natureza deste grupo, admitindo ao mesmo tempo que corre uma auditoria para avaliar se está a cumprir as regras.