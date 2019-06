“Não há equipas secretas” no Fisco para vigiar, seguir e fotografar os contribuintes suspeitos de crimes fiscais, assegurou o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Em declarações à TSF, António Mendonça Mendes referiu que as equipas, que estão previstas na lei, “devem continuar”, mas frisou que devem atuar de acordo com o que está na lei. Por isso, admitiu que está em curso uma auditoria ao funcionamento de uma dessas equipas, ainda que acredite que a atuação da mesma tenha sido de acordo com a lei.

“Não há equipas secretas. Temos um enquadramento legal que permite criar equipas para os mais diversos fins e é importante que se saiba que a Autoridade Tributária (AT) participa e acompanha as investigações criminais sob a direção do Ministério Público. Nunca aceitámos transformar a AT num órgão de polícia criminal, não é essa a nossa visão. Não queremos que a AT seja a polícia fiscal“, começou por dizer.

Confirmando que está a decorrer uma investigação a uma destas equipas, tal como tinha sido noticiado pelo Jornal Económico (acesso pago), Mendonça Mendes explicou que “não está em causa a atividade de investigação criminal da AT, mas sim que a sua atuação é de acordo com a lei”. “E a minha expectativa é que tenha tido uma atuação de acordo com a lei”, referiu.

