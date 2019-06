Depois das operações stop nas estradas, a direção de Finanças do Porto (DFP) está envolvida numa nova polémica. Em 2017, esta direção criou uma equipa de investigação criminal que, sem ordens de serviço escritas, vigiou, seguiu e fotografou contribuintes suspeitos de crimes fiscais. Após uma denúncia, com base numa atuação à margem da lei, a Autoridade Tributária (AT) avançou com uma auditoria.

O Ministério das Finanças garantiu ao Jornal Económico (acesso pago) que esta equipa “secreta” foi criada por proposta do anterior diretor de Finanças do Porto, José Manuel de Oliveira e Castro, que se demitiu na sequência da forma como decorreu a “Ação sobre rodas”.

Contudo, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), Paulo Ralha, diz não ter conhecimento da existência desta equipa.

Questionada sobre denúncias de uma alegada atuação à margem da lei, fonte oficial do ministério liderado por Mário Centeno revelou que decorre uma auditoria, após uma chamada de atenção por parte de um sindicato.

“Tendo a atuação desta equipa sido objeto de preocupação transmitida por uma organização sindical à AT, essas considerações justificaram que se determinasse uma averiguação, que se materializa numa auditoria que decorre“.

A mesma fonte acrescentou ao Jornal Económico que a auditoria “encontra-se em curso, pelo que é prematuro falar sobre o objeto da mesma”.