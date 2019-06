Portugal vence a Liga das Nações. Bate Holanda por 1-0

Portugal venceu a primeira edição da Liga das Nações. Depois de ultrapassar a Suíça nas meias-finais, a seleção nacional bateu a Holanda no encontro realizado no Estádio do Dragão, um triunfo que lhe permitiu levantar o troféu. Depois do Euro em 2016, a equipa das quinas conquista mais um título na Europa.

Depois de uma primeira parte sem golos, coube a Gonçalo Guedes a marcação do único tento da partida, já à chegada do meio da segunda parte (aos 60 minutos da partida). De fora da área, o internacional português conseguiu bater o guardião da seleção holandesa levando à euforia os milhares de adeptos no estádio.

O marcador não voltou a mexer até ao apito final, permitindo à seleção comandada por Fernando Santos sair vitoriosa, sendo Portugal o primeiro país a vencer esta nova competição.

Esta foi a terceira final da história da seleção portuguesa, depois do desaire com a Grécia (1-0) no Europeu de 2004 e da vitória com a França (1-0 após prolongamento) no Europeu de 2016. Agora volta a viver um momento de glória com esta vitória frente à seleção de Ronald Koeman.

A Holanda ficou, assim, no segundo lugar desta competição, à frente da Inglaterra que durante a tarde conseguiu derrotar, em Guimarães, a Suíça nas grandes penalidades (6-5), após 0-0 no tempo regulamentar e prolongamento.