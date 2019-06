Arcus prepara venda de parte do capital da Brisa

A Arcus Infrastructure Partners, que detém quase 20% do capital da Brisa, está a ponderar vender parte da sua posição no capital da empresa liderada por Vasco de Mello, tal como já tinha sido avançado pelo ECO Insider. O Grupo Mello, por seu lado, contratou o Rothschild para avaliar a participação na concessionária

De acordo com a informação avançada pela Bloomberg, citada pelo Jornal de Negócios, o fundo está a trabalhar com assessores financeiros no sentido de avançar com a venda de parte da sua participação. O ECO Insider revelou, em meados de maio, que para esta operação foi contratado o BCP e um banco estrangeiro, o Morgan Stanley.

Citando fontes próximas do processo, a agência noticiosa norte-americana aponta para uma avaliação da Brisa na ordem dos dois mil milhões de dólares, cerca de 1,77 mil milhões de euros.

A Arcus detém 19,09% da Brisa, mas tem também 45% da Tagus, “joint-venture” através da qual passou, juntamente como José de Mello a controlar a concessionária de auto-estradas. Recorde-se que a Tagus lançou uma OPA à Brisa em 2012, operação que acabou por levar à saída da empresa do mercado de capitais português.

O Grupo Mello, o outro acionista da referência da Brisa, por seu lado, contratou o banco de investimento Rothschild para avaliar a participação na Brisa. Ainda não haverá decisão de venda, mas os Mello têm uma oportunidade para sair quando o ciclo da Brisa está numa fase alta, com crescimento de utilizadores e receitas.

(Notícia atualizada às 19h20 com mais informação)