BCP dá quinta sessão de ganhos em Lisboa. Sobe 2%

A bolsa nacional encerrou em alta, acompanhando o sentimento positivo das pares europeias, com os investidores a verem com bons olhos o recuo dos EUA na imposição de tarifas ao México. O PSI-20 somou mais de 0,5% na quinta sessão consecutiva de ganhos, apoiado pelo avanço de perto de 2% das ações do BCP.

O índice PSI-20 ganhou 0,6%, para os 5.173,37 pontos, com 15 títulos em alta e apenas três no vermelho. Na Europa, o índice de referência Stoxx 600 somou 0,2%.

Em dia de feriado em Portugal, para celebrar o 10 de junho, o BCP acabou por ser o principal destaque positivo da praça bolsista nacional. As suas ações avançaram 1,82%, para os 25,79 cêntimos, isto na véspera de a instituição liderada por Miguel Maya distribuir pelos acionistas os primeiros dividendos em cerca de uma década.

BCP brilha no Dia de Portugal

A puxar pelo índice lisboeta estiveram ainda os CTT, Jerónimo Martins e Galp Energia. Os títulos das empresas dos Correios ganharam 0,97%, para os 2,292 euros, enquanto os da retalhista valorizaram 0,31%, para os 14,605 euros. Por sua vez, as ações da petrolífera subiram 0,4%, para os 13,70 euros, em contraciclo com as cotações do petróleo nos mercados internacionais. O preço do barril de Brent desvalorizava 0,7%, para os 62,85 dólares.

Já as maiores subidas percentuais couberam à Mota-Engil e à Pharol, cujos títulos avançaram 3,39% e 2,32%, respetivamente, para os 1,954 euros e 14,98 cêntimos.

A impedir ganhos mais dilatados estiveram as cotadas do universo EDP. As ações da empresa liderada por António Mexia desvalorizaram 0,81%, para os 3,446 euros, enquanto as da sua participada EDP Renováveis deslizaram 0,22%, para os 9,10 euros.