Bancos ainda têm 24 mil imóveis para vender

A carteira dos bancos continua recheada de imóveis à espera de comprador. Só os seis maiores bancos, detém 24 mil imóveis para venda, a maioria casas, com um valor global de 4,3 mil milhões de euros, avança o Diário de Notícias (acesso pago).

Nesse conjunto de instituições financeiras, o Novo Banco, o Montepio e o BCP, detêm o maior número de imóveis, todos com mais de cinco mil.

Nas carteiras dos bancos há desde lotes de terreno, moradias inacabadas, até complexos hoteleiros. É o caso do Choupana Hills, um resort de 5 estrelas no Funchal, Madeira.

Face ao final de 2017, as carteiras de imóveis dos bancos estão, ainda assim, a reduzir-se substancialmente. Saíram, pelo menos, sete mil imóveis dos respetivos balanços.

O BCP, por exemplo, vendeu nos primeiros três meses deste ano 1.094 imóveis por 149 milhões de euros, mais 45 milhões do que o seu valor contabilístico. E o Novo Banco colocou neste ano à venda uma nova carteira de imóveis — Viriato 2 –, avaliada em 500 milhões de euros, enquanto o Santander alienou ao fundo norte-americano Cerberus uma carteira de imóveis que tinha colocado no mercado na sequência da integração do Banco Popular. O negócio designado Projeto Tagus foi efetuado pelo montante de 600 milhões de euros.