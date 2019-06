Ivo Rosa decidiu excluir dois depoimentos do antigo banqueiro Ricardo Salgado, um no processo Monte Branco e outro no inquérito ao colapso do Banco Espírito Santo (BES), apresentados como provas pelo Ministério Público, como possível fonte de prova na Operação Marquês, avança o Público (acesso condicionado). Em causa estão declarações do antigo banqueiro que poderiam sustentar alegada falsidade de contrato que justificou transferências de 25 milhões de euros para Zeinal Bava.

A impossibilidade de essas declarações poderem ser usadas como fonte de possível prova foi declarada num despacho assinado há dias por Ivo Rosa, juiz que está a presidir à instrução da Operação Marquês.

As declarações de Salgado feitas no âmbito do processo Monte Branco e no inquérito ao colapso do BES eram um elemento apresentado pela acusação para sustentar a alegada falsidade de um contrato assinado entre a Espírito Santo Enterprises, conhecida como o alegado “saco azul” do Grupo Espírito Santo (GES), e o antigo administrador da PT, Zeinal Bava, para justificar o recebimento de um valor global de 25,2 milhões de euros transferidos para contas do gestor no banco UBS, em Singapura e na Suíça, entre 2007 e 2011.

O Ministério Público defende que as três transferências se trataram de “luvas” pagas por Ricardo Salgado para que Zeinal Bava beneficiasse, como administrador da PT, os interesses do GES. O gestor nega essa tese e justifica o recebimento do dinheiro com um contrato que está datado de 20 de dezembro de 2010.