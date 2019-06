A Continental Mabor vai reforçar a aposta no mercado nacional. A multinacional alemã vai investir cerca de 100 milhões de euros na ampliação da unidade industrial que tem em Famalicão. Com a expansão da unidade de produção de pneus serão criados mais 100 postos de trabalho.

Com mais este investimento na unidade de Lousado, em Famalicão, vai ser possível passar a produzir “pneus para veículos de movimentação de terras e para aplicações portuárias, de jantes superiores a 24 polegadas de diâmetro”, diz a empresa em comunicado.

“Tanto os pneus para aplicações portuárias como para a movimentação de terras estão nas áreas-chave de crescimento do mercado de pneus especiais pesados”, diz Christian Kötz, administrador executivo da Continental, em comunicado. “Esta nova linha de produção reflete claramente o nosso compromisso com estes segmentos e todo o negócio de pneus fora da estrada”, remata.

A nova nave de produção está a ser instalada “junto da unidade de produção de pneus agrícolas que foi inaugurada em 2017”. Quando estiver “a funcionar em pleno, estas novas linhas irão entregar três novos modelos de pneus para veículos de movimentação de terras e três novos modelos para os portos“, sendo que para atingir esta meta será necessário reforçar o quadro de pessoal.

A Continental Mabor revela que o investimento vai levar à criação de mais de 100 postos de trabalho. No final do ano a multinacional alemã que está em Portugal desde 1990 tinha no seu quadro permanente mais de 2.150 colaboradores.

Pedro Carreira nota que “este novo investimento reflete, uma vez mais, a confiança do acionista na equipa de Lousado e segue a nossa estratégia para a sustentabilidade da empresa”.

“Naturalmente, que para este investimento é crucial o apoio do Estado Português, sem o qual não seria possível trazer mais este novo e importante investimento para a nossa comunidade e para o nosso país”, diz o presidente do Conselho de Administração da Continental Mabor.

