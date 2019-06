Vodafone estreia 5G em Espanha a 15 de junho (com a Huawei)

Espanha vai ser o primeiro país do grupo Vodafone a ter uma oferta comercial de 5G, a quinta geração de rede móvel. O lançamento do serviço está marcado para 15 de junho, em 15 cidades espanholas, incluindo Madrid e Barcelona, e usa infraestrutura desenvolvida pela controversa empresa chinesa Huawei, apesar de o grupo ter excluído os smartphones 5G da Huawei do catálogo, avança o El País.

A Vodafone foi a principal licitadora num leilão de frequências para o 5G que se realizou há praticamente um ano, operação que gerou perto de 438 milhões de euros para os cofres públicos espanhóis. Agora, 11 meses depois, o grupo britânico lança a primeira oferta comercial para clientes que contratem os novos tarifários sem limites de dados móveis.

O 5G da Vodafone em Espanha vai usar infraestrutura fabricada pela Huawei, a empresa chinesa no centro da guerra comercial entre EUA e China e que é acusada de ser um veículo de espionagem do governo chinês. A empresa sempre negou as acusações. A Vodafone também está a usar equipamento da sueca Ericsson, que também é a parceira da Vodafone Portugal no caminho rumo ao 5G português.

Em Espanha, a Vodafone já tem no catálogo smartphones que suportam a nova rede 5G. Os terminais são das marcas Samsung, LG e Xiaomi. A lista exclui os telemóveis 5G da Huawei, como já tinha sido anunciado pela operadora, apesar de a marca chinesa ter desenvolvido parte da tecnologia usada pela Vodafone na rede 5G que instalou no país.