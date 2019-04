A Vodafone apresentou uma nova oferta comercial em Espanha que contempla três tarifários móveis com tráfego de dados ilimitado, uma novidade no mercado ibérico. Os tarifários também têm chamadas ilimitadas para todas as redes e estão disponíveis em pacote ou a título individual, através do pagamento de uma mensalidade fixa, segundo o jornal El País.

Os três novos tarifários da Vodafone variam na velocidade limite da ligação à internet. A modalidade Ilimitada tem um limite de débito de dois megabits por segundo (2 Mbps) e custa 40,99 euros por mês, contemplando um plafond máximo de 16 GB de tráfego de dados para utilizações fora de Espanha.

Já a tarifa Ilimitada Súper tem uma velocidade de acesso até 19 Mbps e custa 45,99 euros por mês, com 17 GB de tráfego em roaming, enquanto a Ilimitada Total não tem limites de velocidade dentro do que é possível na rede 4G, com um custo mensal de 49,99 euros e 19 GB para utilização fora do mercado doméstico.

Estes são os preços de contratação individual dos serviços, uma vez que os clientes da Vodafone Espanha podem ainda contratar estes tarifários integrados em pacotes com internet fixa por fibra ótica. Nesse caso, os preços variam entre os 69,99 euros por mês e os 109,99 euros por mês.

A novidade surge numa altura em que a Vodafone Espanha se encontra a fazer alterações à oferta comercial, tendo apresentado na semana passada novos pacotes de TV no país. A empresa espera, desta forma, atrair novos clientes e conquistar quota de mercado à concorrência, uma tentativa de dar a volta à situação financeira que se tem agravado nos últimos meses.

Em janeiro deste ano, a empresa anunciou um plano para despedir até 1.200 trabalhadores em Espanha, 25% do total. A medida visa ajustar a empresa ao recuo das receitas e dos lucros, explicou a Vodafone Espanha quando a intenção foi conhecida.

O ECO contactou a Vodafone Portugal para saber se a empresa também está a desenvolver uma oferta comercial com tarifários ilimitados. Mas a empresa portuguesa respondeu que “cada mercado do grupo Vodafone segue a sua própria estratégia de pricing, pelo que o anúncio efetuado em Espanha em nada impacta a operação em Portugal”.

Nos últimos anos, o setor das telecomunicações tem lançado ofertas comerciais com cada vez mais tráfego de dados móveis. É a resposta das operadoras ao aumento do volume de tráfego com a evolução da economia digital e do alargar da cobertura das redes de nova geração.

(Notícia atualizada às 16h36 com resposta da Vodafone Portugal)