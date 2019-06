Os empresários e empreendedores já podem encontrar o parceiro certo para o seu negócio na plataforma online do projeto AEP Link, em aeplink.pt. O objetivo é promover a cooperação entre as pequenas e médias empresas, mas também ajudá-las a captar novos clientes, fornecedores, investidores e parceiros para o desenvolvimento de novos negócios, atividades de inovação e de I&D.

O projeto AEP Link, que envolve 1.200 PME, 22 associações empresariais, 12 comunidades intermunicipais e oito instituições de ensino superior, visa melhorar a dinâmica do ecossistema empresarial, através da partilha de know-how e influência que poderão beneficiar as diferentes partes, ao identificar, potenciar e concretizar novas oportunidades de negócio e parcerias.

A plataforma colaborativa digital está disponível desde 31 de março, e consiste numa bolsa de registo de oportunidades onde é possível encontrar o match perfeito para o negócio, “casando” potenciais investidores com projetos à sua medida, e parceiros para projetos – outros empresários, associações, instituições/organizações, investidores, entre outros.

A bolsa de partilha e registo de oportunidades é gratuita e de utilização intuitiva, através de um painel interativo. Esta ideia da Associação Empresarial do Porto (AEP) pretende ser um instrumento de trabalho entre empresas — dentro do ecossistema empresarial, criando um diretório de oferta e procura, de potenciais parceiros. Os empresários podem registar as suas empresas e as suas oportunidades – de investimento, de negócio ou de cooperação — em www.aeplink.pt.

“A dificuldade em encontrar o parceiro certo é muitas vezes impeditiva para a realização ou persecução de projetos, especialmente nas empresas de menor dimensão. Ter uma boa ideia não chega. É preciso financiamento, apoio e encontrar os parceiros certos”, explica o vice-presidente da AEP, citado em comunicado enviado às redações. Para Luís Miguel Ribeiro, “a bolsa de oportunidades facilita esse trabalho: encontra as melhores opções para as necessidades do empresário, encontra a oportunidade certa de investimento para os investidores, e encontra parceiros que procuram o mesmo”.

Desenvolvido com fundos do Portugal 2020 — de um investimento global de 631 mil euros, 459 foram assegurados por financiamento comunitário — o projeto “está na estrada” desde 2 de abril, com passagem por Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Famalicão, Maia, Coimbra, Leiria, Beja, Castelo Branco, Viseu, Évora e Aveiro. Até outubro, um total de 12 eventos públicos – AEP LINK Labs — pretendem ser pontos de encontro entre empresários e a plataforma de networking que potenciem as oportunidades conjuntas.