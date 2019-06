As ações norte-americanas estão em alta, rumo a máximos históricos, continuando a ser impulsionadas pelo recuo dos EUA na imposição de tarifas comerciais ao México, mas também pela notícia de estímulos orçamentais na China. Grandes tecnológicas sobressaem nos ganhos.

O Dow Jones sobe 0,45%, para os 26.180,59 pontos, naquela que é a sétima sessão de ganhos, com o índice tecnológico a preparar-se para registar o mais extenso ciclo de ganhos desde maio de 2018. Já o S&P 500 avança 0,57%, para os 2.903,27 pontos, e o Nasdaq soma 1% para os 7.901,04 pontos.

“O mercado continua com tendência de subida. Há uma combinação de fatores em jogo: houve as tarifas do México que foram levantadas e o plano de estímulos chinês já hoje”, disse Peter Cardillo, economista-chefe da Spartan Capital Securities em Nova Iorque, citado pela Reuters.

A agência de notícias estatal chinesa Xinhua avançou esta terça-feira que o país permitirá que os governos locais usem obrigações para financiar projetos de infraestruturas.

Os investidores também mostram a sua satisfação perante um eventual cenário de cortes de juros por parte da Reserva Federal dos EUA em julho.

As ações de grandes empresas de tecnologia como o Facebook e a Apple sobem mais de 1%, enquanto a Amazon, Netflix e Alphabet também negoceiam em alta.